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четверг, 17 июня 2021 11:21

Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением

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Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением
По зеленой зоне транспорт проехал около 20 м. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель маршрутного автобуса №718 объехал пробку по зеленой зоне. Автобус работает на маршруте Киев-Вишневое.

Соответствующее видео распространило dtp.kiev.ua в Telegram.

"Нет, ну че мне стоять в пробке, мне надо быстро быть на противоположной стороне, - подумал так водитель и объехал по зеленой зоне", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что маршрутка заехала на бордюр, а потом проехала между деревьев около 20 м.

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Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".

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