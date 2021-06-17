Пробки не для всех: наглый маршрутчик шокировал поведением

По зеленой зоне транспорт проехал около 20 м. Фото: скриншот с видео

В Киеве водитель маршрутного автобуса №718 объехал пробку по зеленой зоне. Автобус работает на маршруте Киев-Вишневое.

Соответствующее видео распространило dtp.kiev.ua в Telegram.

"Нет, ну че мне стоять в пробке, мне надо быстро быть на противоположной стороне, - подумал так водитель и объехал по зеленой зоне", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что маршрутка заехала на бордюр, а потом проехала между деревьев около 20 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшего генпрокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".