Приготовьтесь, что-то грядет - сеть разгневала рекомунизация проспектов Бандеры и Шухевича

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Украинцы возмущены решением Окружного админсуда Киева, который вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича советские названия - Московский и Генерала Ватутина. Эти названия были изменены в 2016-2017 годах в рамках декоммунизации.

Кто-то называет это реваншем пророссийских сил, кто-то сетует на нереформированность украинской судебной системы. Gazeta.ua собрала мнения известных людей относительно рекоммунизации столичных проспектов.

2010 року прийшов Янукович і суд скасував звання Героя України для Бандери. 2019 року прийшов Зеленський і суди скасували перейменування вулиць у Києві на честь Бандери і Шухевича. Ні для кого не секрет, що судові рішення у таких справах завжди відображають настрої нової влади pic.twitter.com/eP3cPaGDEn — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 червня 2019 р.

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9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Документы запрещают советскую символику, осуждают режимы, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.