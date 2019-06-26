Приготовьтесь, что-то грядет - сеть разгневала рекомунизация проспектов Бандеры и Шухевича

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 10845
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 711
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 2727
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8 Просмотров: 5625
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 360
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1206
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2637
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3771
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6156
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5175
Фото
Все фото
20
1
5
6
3
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Под Киевом ищут 13-летнюю девочку
Под Киевом ищут 13-летнюю девочку
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
В Киеве мужчина упал с моста на оживленный проспект
В Киеве мужчина упал с моста на оживленный проспект
&quot;Устал еще один&quot;: в Киеве на автомобиль упал кусок моста
"Устал еще один": в Киеве на автомобиль упал кусок моста
Видео
Все видео
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
Авто взлетело в воздух: показали видео масштабной аварии в Киеве
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В Киеве поймали несовершеннолетних, которые нападали на людей
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
В салоне были водители: маршрутки забросали "коктейлями Молотова"
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
О Чернобыле сняли еще один сериал
О Чернобыле сняли еще один сериал
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1800
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11007
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 720
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2196
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3195
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 1836
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 10:25

Приготовьтесь, что-то грядет - сеть разгневала рекомунизация проспектов Бандеры и Шухевича

1 Комментировать
Приготовьтесь, что-то грядет - сеть разгневала рекомунизация проспектов Бандеры и Шухевича
Фото: Radio Holos.fm

Украинцы возмущены решением Окружного админсуда Киева, который вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича советские названия - Московский и Генерала Ватутина. Эти названия были изменены в 2016-2017 годах в рамках декоммунизации.

Кто-то называет это реваншем пророссийских сил, кто-то сетует на нереформированность украинской судебной системы. Gazeta.ua собрала мнения известных людей относительно рекоммунизации столичных проспектов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове таблички с именем Жукова начали устанавливать ночью

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Документы запрещают советскую символику, осуждают режимы, открывают архивы советских спецслужб и признают борцами за независимость Украины Украинскую повстанческую армию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приготовьтесь, что-то грядет - сеть разгневала рекомунизация проспектов Бандеры и Шухевича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 38756
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 30586
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 24645
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 15336
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня
15-летнюю девушку изнасиловали среди белого дня Просмотров: 12636
Новости Киева
Конфисковали яхту за неуплату алиментов
Конфисковали яхту за неуплату алиментов Просмотров: 729
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
Строительство ЧАЭС и виды Киева - показали работы популярного фотографа
20
 Просмотров: 4851
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича 7 Просмотров: 5085
Возле столичного торгового центра умер человек
Возле столичного торгового центра умер человек Просмотров: 612
В метро появятся кондиционеры и Wi-Fi
В метро появятся кондиционеры и Wi-Fi Просмотров: 216
Больше всего комментируют
18
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
10
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
8
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
7
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
7
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
Голосов: 5215
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua