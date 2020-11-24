Преследуемым студентам Беларуси украинский университет предлагает обучение

Им предлагают обучение на бакалаврских и магистерских программах. Фото: УНИАН

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предлагает обучение на бакалаврских и магистерских программах белорусским студентам, учитывая сложную политическую ситуацию в Беларуси.

В частности, из-за политических преследований, сообщили на сайте университета.

"Прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований происходят в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

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Заведение также дает возможность восстановиться для дальнейшего обучения на программах НаУКМА белорусским студентам, которых отчислили из университетов по политическим мотивам. Это можно будет сделать студентам от 2-го года обучения.

"Зачисленным на обучения белорусским гражданам гарантируем обучение и проживание в общежитиях НаУКМА по ценам, предусмотренных для граждан Украины", - добавили в сообщении.

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