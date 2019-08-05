Прекращается продажа жетонов еще на одной станции метро

С понедельника на станции метро Днепр нельзя будет приобрести в кассе жетон.
Ранее купленные еще можно будет использовать на турникете, об этом сообщила пресс-служба метро 4 августа.
"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.
В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции Нивки (выход к пожарной части), станции Ипподром (выход к Ипподрому), Теремки (выход к Магеллану) и в вестибюле (выход к ТРЦ Пирамида) станции Позняки.
В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.
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Полностью жетоны будет постепенно выведены из оборота до 30 октября 2019 года.
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