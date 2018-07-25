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среда, 25 июля 2018 03:08

Предупредили об изминениях в работе некоторых станций метро

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Предупредили об изминениях в работе некоторых станций метро
В киевском метрополитене ограничат вход на некоторых станциях. Фото: Соцсети

Киевский метрополитен 25 и 26 июля может ограничить работу на вход станций "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

Это связано с проведением массовых мероприятий в городе, сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Возможно ограничение (не закрытие) на вход для пассажиров станций: "Дружбы народов", "Печерская", "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 25 июля; "Майдан Независимости" и "Крещатик" - 26 июля ".

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25 июля в Ботаническом саду им. Гришко 20.00 начнется масштабное шоу "С Днем рождения, Украина!".

25-26 июля на стадионе "Динамо" пройдет UPARK FESTIVAL 2018.

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