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суббота, 05 июня 2021 14:41

Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского
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В столице у здания Офиса президента состоялась мирная акция представителей ЛГБТ-сообщества. Протестовали против произвола радикалов и нападений на активистов.

В митинге приняли участие около сотни участников, скандировали: "Права человека превыше всего!", передает suspilne.media.

ЛГБТ-сообщество митинговали под стенами ОП
Фото: suspilne.media
ЛГБТ-сообщество митинговали под стенами ОП
ЛГБТ-сообщество митинговали под стенами ОП
ЛГБТ-сообщество митинговали под стенами ОП
ЛГБТ-сообщество митинговали под стенами ОП

Также активисты требуют принять законопроекту №5488, который вводит штрафы и до 8 лет тюрьмы за критику или отрицательное отношение к ЛГБТ. Одна из участниц акции Мия сообщила, что многие ее знакомых и друзей, представителей ЛГБТ, стали жертвами открытого насилия.

"Мне надоел постоянный буллинг. Почему я в своей свободной стране должна идти по улице и бояться какого-то придурка, который может меня залить слезоточивым газом? Мы хотим свободы, хотим просто спокойно жить. Если представители отдельных организаций не хотят жить спокойно, пусть платят штраф или садятся", - пояснила активистка.

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Один из мужчин с крестом в руке устроил под ОПУ одиночный протест против идей, которые распространяют представители ЛГБТ. Говорит, что приехал из Харькова.

"Я православный и очень верующий человек, но не могу стоять в стороне. Это моя акция сопротивления стоять уверенно, стоять до конца, стоять дольше, чем стоят они (представители ЛГБТ-сообщества - Gazeta.ua) Со своим символом веры".

Преподавательница типографии во Львовской политехнике Ольга Мерье попала в скандал из-за своих высказываний. Сказала, что гендер - это выдумка, а представители ЛГБТ - больные люди, которых стоит лечить, а харассмент - это только для геев и лесбиянок.

Конфликт возник после исследования одной студентки для научной работы на тему сексуальных домогательств, гендера и проблем харассмента, в том числе и в отношении представителей ЛГБТ.

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