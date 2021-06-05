Представители ЛГБТ окружили офис Зеленского

В столице у здания Офиса президента состоялась мирная акция представителей ЛГБТ-сообщества. Протестовали против произвола радикалов и нападений на активистов.

В митинге приняли участие около сотни участников, скандировали: "Права человека превыше всего!", передает suspilne.media.

Фото: suspilne.media

Также активисты требуют принять законопроекту №5488, который вводит штрафы и до 8 лет тюрьмы за критику или отрицательное отношение к ЛГБТ. Одна из участниц акции Мия сообщила, что многие ее знакомых и друзей, представителей ЛГБТ, стали жертвами открытого насилия.

"Мне надоел постоянный буллинг. Почему я в своей свободной стране должна идти по улице и бояться какого-то придурка, который может меня залить слезоточивым газом? Мы хотим свободы, хотим просто спокойно жить. Если представители отдельных организаций не хотят жить спокойно, пусть платят штраф или садятся", - пояснила активистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КиевПрайд перенесли на осень

Один из мужчин с крестом в руке устроил под ОПУ одиночный протест против идей, которые распространяют представители ЛГБТ. Говорит, что приехал из Харькова.

"Я православный и очень верующий человек, но не могу стоять в стороне. Это моя акция сопротивления стоять уверенно, стоять до конца, стоять дольше, чем стоят они (представители ЛГБТ-сообщества - Gazeta.ua) Со своим символом веры".

Преподавательница типографии во Львовской политехнике Ольга Мерье попала в скандал из-за своих высказываний. Сказала, что гендер - это выдумка, а представители ЛГБТ - больные люди, которых стоит лечить, а харассмент - это только для геев и лесбиянок. Конфликт возник после исследования одной студентки для научной работы на тему сексуальных домогательств, гендера и проблем харассмента, в том числе и в отношении представителей ЛГБТ.