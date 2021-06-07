Представитель "енакиевских" Абдукадыров не имеет полномочий на рынке "Столичный" - решение суда

Киевский апелляционный суд подтвердил законность полномочий действующего директора рынка "Столичный" Сергея Головни.
Об этом сообщили представители действующей администрации рынка.
По словам Головни, на протяжении последнего периода рынок незаконно содержался группировкой, а с арендаторов брали неучтенную наличность.
В течение года происходили судебные споры и расследовались уголовные производства. Теперь Апелляционный суд подтвердил незаконность пребывания на посту директора Рустема Абдукадырова, которого называют ставленником "Енакиевский". Единственным законным директором рынка "Столичный" является Сергей Головня, что подтверждается записями в государственных реестрах.
На текущий момент Александр Стельмах, бывший совладелец рынка, находится в международном розыске. А относительно Рустема Абдукадырова, бывшего директора рынка, возбуждены уголовные производства по факту доведения рынка к банкротству, превышение полномочий и мошенничества (уголовное производство № 12020100000000459 от 18.05.2020).
Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.
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