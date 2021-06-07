Представитель "енакиевских" Абдукадыров не имеет полномочий на рынке "Столичный" - решение суда

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Киевский апелляционный суд подтвердил законность полномочий действующего директора рынка "Столичный" Сергея Головни.

Об этом сообщили представители действующей администрации рынка.

По словам Головни, на протяжении последнего периода рынок незаконно содержался группировкой, а с арендаторов брали неучтенную наличность.

В течение года происходили судебные споры и расследовались уголовные производства. Теперь Апелляционный суд подтвердил незаконность пребывания на посту директора Рустема Абдукадырова, которого называют ставленником "Енакиевский". Единственным законным директором рынка "Столичный" является Сергей Головня, что подтверждается записями в государственных реестрах.

На текущий момент Александр Стельмах, бывший совладелец рынка, находится в международном розыске. А относительно Рустема Абдукадырова, бывшего директора рынка, возбуждены уголовные производства по факту доведения рынка к банкротству, превышение полномочий и мошенничества (уголовное производство № 12020100000000459 от 18.05.2020).

Рынок "Столичный" - объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.