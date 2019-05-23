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четверг, 23 мая 2019 09:52

Председатель Киево-Святошинской РГА Смирнова отчиталась о реализованных социальных проектах

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Председатель Киево-Святошинской РГА Смирнова отчиталась о реализованных социальных проектах
Председатель Киево-Святошинской райгосадминистрации Мирослава Смирнова рассказала о достижениях района за 2018 год

2018-й для Киево-Святошинского района - это 36 учебных заведений, оборудованных под потребности "Новой украинской школы", 26 капитально отремонтированных школ, 4 новых и 2 отремонтированных детсада, 2 новых амбулатории, 5 модернизированных и переоборудованных медицинских учреждения, 15 амбулаторий и ФАПов с реконструированными системами газоснабжения, обновленная ДЮСШ "Максимум", 3 новых уличных спорткомплекса для единоборств, 5 обновленных школ искусств и 15 местных культурных центров, 8 единиц коммунальной техники, 7 новых автомобилей для правоохранителей.

О таких достижениях в 2018 году во время публичного отчета на должности председателя Киево-Святошинской райгосадминистрации рассказала Мирослава Смирнова.

Она отметила, что по темпам строительства район первый в Киевской области. Поэтому социальная инфраструктура - вопрос №1.

"Для Киево-Святошинского района, учитывая темпы роста населения и специфику приближенного к столице региона, развитие социальной инфраструктуры является вопросом номер один. В 2018 году мы сосредоточились на укреплении материально-технической базы социальных учреждений, строительстве новых объектов и благоустройстве населенных пунктов района," - прокомментировала Смирнова, отчитавшись о ключевых социальных проектах в сферах образования, медицины, культуры и спорта.

На сегодня в районе строится 9 объектов социальной инфраструктуры. Преимущественно это учебные заведения, в которых наиболее нуждается район. Здесь и известный долгострой - школа в Чабанах, фундамент которой стоял 20 лет. Наконец, учебное заведение активно строят. Больше об этом и других объектах в видео.

В контексте внедрения медреформы более всего вопросов к сфере здравоохранения. Киево-Святошинский район отличился новыми санитарными автомобилями, ремонтом и строительством медицинских учреждений, а также современным оборудованием на десятки миллионов.

Существенные достижения и в сфере культуры. Проводили ремонтные работы, улучшали материально-техническую базу учреждений культуры, художественных школ, библиотек.

Что касается спорта, то Киево-Святошинский район уже имеет сеть уличных спортивных комплексов для единоборств Street Fight. Бесплатных тренировочных площадок под Киевом уже 5. Строится Школа боевых искусств с реабилитационным центром. Также в планах строительство большого бассейна в Боярке.

Речь шла и о ремонте дорог и модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Только за год для населенных пунктов района купили 8 единиц коммунальной техники, а дороги ремонтировали в 17 населенных пунктах.

Актуальный вопрос - социальные гарантии и помощь. 7000 жителей района в 2018 году получили материальную помощь по районной программе "Турбота", на оздоровление отправили почти 4500 детей. Плюс 10 000 гривен помощи от района получает каждый военнослужащий во время подписания контракта.

Кстати, район также эффективно сотрудничает с органами безопасности и правопорядка. Мирослава Смирнова рассказала о практике внедрения районных программ, в рамках которых выделяется финансирование для военного комиссариата, райотдела полиции и районного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В военкомате сделали ремонт и закупили тренировочное страйкбольное оборудование для бойцов территориальной обороны. Для полиции - автомобили и видеорегистраторы, а для ГСЧС - пожарный автомобиль и пневмокаркасную палатку для оперативного развертывания штаба.

По словам Мирославы Смирновой, эффективно и последовательно развивать район стало возможным с введением бюджетной и налоговой реформ. Финансовая децентрализация дала возможность направлять средства на те проекты и населенные пункты, которые наиболее в этом нуждаются.

За последние четыре года поступления в бюджет района выросли в четыре раза. И если в 2014 году на развитие социальной сферы и реализацию инфраструктурных проектов тратили чуть больше 200 миллионов, то в 2018 - уже более миллиарда. В 2019 году выделили уже более 700 миллионов гривен, и в течение года за счет перевыполнения бюджета эта цифра будет расти.

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