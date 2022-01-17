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понедельник, 17 января 2022 10:59

Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны

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Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Так выглядела главная новогодняя елка Украины в этом году. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В понедельник, 17 января, начали демонтаж киевских новогодних локаций.

Первыми будут разбирать главную елку страны и ярмарку на Софийской пл., пишет ТСН.

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Демонтаж новогоднего дерева уже стартовал. Поскольку елка искусственная, она отправится отдыхать в огромный ангар.

Главную елку Украины 2022 года признали одной из самых красивых в Европе. Она заняла 13 место между елками Италии и Польши.

18 декабря зажгли главную елку Украины на Софийской пл. Киева.

Елку в этом году украсили по тематике Рождества - с вертепом и шатром. Стоила елка и декорации 25-27 млн. грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали".

Высотой елка 30 м. Праздничное дерево принарядили 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов. Гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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