Праздник для книгоманов: в Киеве пройдет "Литературный кураж"

12 и 13 сентября на территории столичного ВДНХ состоится фестиваль "Литературный кураж". Его участники смогут посетить чтения, лекции, воркшопы и обсуждения от писателей, бизнесменов и топов индустрий. Среди прочего - фуд-корты и неограниченное количество книг.
Об этом сообщили на странице в Facebook события.
Площадь книжной локации составит 3 тыс. кв. м. На ней расположатся 350 продавцов и 50 издательств.
Время работы: 12:00 до 23:00 (в субботу до 00:00).
Адрес: 19-й павильон ВДНХ, ул. Глушкова, 1.
Цена входа - 150 грн. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.
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10 сентября Национальному центру Александра Довженко исполняется 26 лет. Праздновать он будет открытием 3-го сезона, музыкальным перфомансом "Коло Дзиги". Основным событием открытия станет показ 1-го белорусского авангардного фильма "В агни народжаная".
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