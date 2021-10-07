Правоохранители с водолазами осмотрели строительство Подольского моста

Правоохранители с водолазами посетили строительство Подольского моста.
Следствие проводят в уголовном производстве по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве, сообщает Киевская городская прокуратура.
Прокуратура привлекла экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специальные службы.
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Обзор провели для проверки объемов и качества выполненных работ и определения их фактической стоимости.
16 августа Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.
Экспертиза показала, что бюджету города нанесли убытки на сумму свыше 4,5 млн грн. Они ненадлежащим образом покрасили железобетонные пролетные плиты автопроезда.
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