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четверг, 07 октября 2021 16:51

Правоохранители с водолазами осмотрели строительство Подольского моста
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Правоохранители с водолазами провели обзор на строительстве Подольского моста
Фото: Киевская городская прокуратура
Следствие проводят в уголовном производстве по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве
Прокуратура привлекла экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специальные службы
Обзор осуществили для проверки объемов и качества выполненных работ и определения их фактической стоимости

Правоохранители с водолазами посетили строительство Подольского моста.

Следствие проводят в уголовном производстве по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве, сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура привлекла экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и специальные службы.

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Обзор провели для проверки объемов и качества выполненных работ и определения их фактической стоимости.

16 августа Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации.

Экспертиза показала, что бюджету города нанесли убытки на сумму свыше 4,5 млн грн. Они ненадлежащим образом покрасили железобетонные пролетные плиты автопроезда.

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