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вторник, 05 ноября 2019 16:26

Правоохранители помешали продаже завода "Маяк"

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Бывшего чиновника завода "Маяк", который пытался продать государственного имущества 2,5 долл., задержали правоохранители.

"Согласно разработанной схеме, бывший топ-менеджер предприятия обещал субъекту предпринимательской деятельности свое содействие в передаче права собственности на имущественный комплекс завода по адресу: Киев, проспект Степана Бандеры, 20-А", - пишет Прокуратура города Киева.

Общая сумма, которую должен был получить экс-чиновник достигает 4 млн. долл, из которых 2 млн. покупатель должен был оплатить за сам комплекс, а еще 2 передать бывшему заместителю гендиректора в качестве вознаграждения за содействие в ее заключении.

Автор: Национальная полиция Киева
  "Организатора мошеннической схемы полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также правоохранители провели неотложные обыски в банке, где происходила передача денег, и на предприятии, во время которых изъяли вещественные доказательства: документы об отчуждении имущества и деньги", - Национальная полиция Киева
"Организатора мошеннической схемы полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также правоохранители провели неотложные обыски в банке, где происходила передача денег, и на предприятии, во время которых изъяли вещественные доказательства: документы об отчуждении имущества и деньги", - Национальная полиция Киева

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Однако этого не произошло, потому экс-чиновника задержали при получении 1-й части денежных средств.

"В настоящее время следователями проводятся обыски по месту задержания злоумышленника, а также на территории ОАО "Завод Маяк", после чего будет решен вопрос об уведомлении о подозрении бывшему работнику ОАО "Завод Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины", - говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований проводит обыски в Укробронпроме.

Также обыски осуществляют на предприятиях-экспортерах, входящих в состав концерна, сообщил в Telegram директор ГБР Роман Труба.

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