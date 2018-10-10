Правительство пообещало киевлянам горячую воду

Скоро у киевлян появится горячая вода. Фото: Корреспондент

Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба выделили почти 730 млн гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Цель - восстановление в Киеве бесперебойного снабжения теплоэнергии, сообщил Минфин в Facebook.

- По состоянию на конец августа задолженность населения Киева по оплате электроэнергии составила 260 млн 800 тыс. грн, - говорится в сообщении.

По данным Главного управления статистики, задолженность киевлян за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляет 2 млрд 105 млн грн, по содержанию домов и придомовых территорий - 792 млн грн, за централизованное водоснабжение холодной воды и водоотвод - 602 млн грн, за газоснабжение - 182 млн грн , за вывоз бытовых отходов - 1 млн грн.

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Накануне Правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября.