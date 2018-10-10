Правительство пообещало киевлянам горячую воду

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 315
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 2682
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 621
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2241
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1809
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 477
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1224
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2322
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2664
Фото
Все фото
4
7
4
6
3
Художник оригинально поблагодарил СБУ
Художник оригинально поблагодарил СБУ
Киевлян массово атакуют стаи насекомых
Киевлян массово атакуют стаи насекомых
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
Коммунальщики снесли магазин, где продавали алкоголь
Пассажир в реанимации, двигатель на трассе: таксист на скорости влетел в столб
Пассажир в реанимации, двигатель на трассе: таксист на скорости влетел в столб
Видео
Все видео
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах
Объяснили, почему Киевом разгуливали люди в халатах
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2241
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2322
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5490
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1683
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 23:42

Правительство пообещало киевлянам горячую воду

5 Комментировать
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
Скоро у киевлян появится горячая вода. Фото: Корреспондент

Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба выделили почти 730 млн гривен дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Цель - восстановление в Киеве бесперебойного снабжения теплоэнергии, сообщил Минфин в Facebook.

- По состоянию на конец августа задолженность населения Киева по оплате электроэнергии составила 260 млн 800 тыс. грн, - говорится в сообщении.

По данным Главного управления статистики, задолженность киевлян за централизованное отопление и горячее водоснабжение составляет 2 млрд 105 млн грн, по содержанию домов и придомовых территорий - 792 млн грн, за централизованное водоснабжение холодной воды и водоотвод - 602 млн грн, за газоснабжение - 182 млн грн , за вывоз бытовых отходов - 1 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запасов газа хватит на две зимы

Накануне Правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
5 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство пообещало киевлянам горячую воду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

5

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 185433
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 1 Просмотров: 138996
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 109716
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 99347
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 34887
Новости Киева
В столице восстановят поместье XIX века
В столице восстановят поместье XIX века Просмотров: 189
Недели изоляции и опытов: украинец едет на необитаемый остров
Недели изоляции и опытов: украинец едет на необитаемый остров Просмотров: 225
Бизнесмену Нагорному скинулись на полумиллионной залог
Бизнесмену Нагорному скинулись на полумиллионной залог Просмотров: 1008
Британского мошенника задержали в Украине
Британского мошенника задержали в Украине Просмотров: 315
Художник оригинально поблагодарил СБУ
Художник оригинально поблагодарил СБУ
4
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
47
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
14
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
10
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
7
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
7
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 3773
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua