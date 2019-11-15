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Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко

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Позиция Кличко по земле говорит о его оппозиционности к действующей власти - Ткаченко
Фото: "КиевВласть"

Организовав голосование столичных депутатов против создания в Украине свободного рынка земли, Виталий Кличко официально заявил о своей оппозиционности к новой власти и окончательно потерял доверие киевлян.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Слуга народа" и председатель Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Кличко заявил о своей оппозиционности к новой власти и выбора подавляющего большинства украинцев и киевлян. На заседании Киевсовета с его подачи, со второй попытки таки было проголосовано за обращение столичных депутатов к президенту, ВРУ и Кабмину с требованием остановить создание свободного рынка земли в Украине. Все, ради чего работал новый парламент, этот мэр поставил под сомнение, даже не разбираясь. С одной стороны, он говорит о дружбе с действующей властью - правительством, депутатами ВР, президентом. Когда ему лично это выгодно. С другой - сразу же делает подножку, когда думает, что это в его пользу, как он думает - собственных рейтингов", - заявил политик.

Александр Ткаченко также обратился к депутатам Киевсовета, которые отказались голосовать за вышеуказанное обращение, и поблагодарил их.

"Рад, что не все депутаты Киевсовета поддались на эту провокацию. Хочу лично поблагодарить представителей депутатской группы "Киевская команда" и МФО "Новый Киев", которые отказались участвовать в этом фарсе", - написал Ткаченко.

Депутат отметил, что пока ВРУ проголосовала за законопроект № 2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, только в первом чтении. А это значит, что ко второму чтению документ может претерпеть изменения - он подлежит доработке. Политик также добавил, что Украина шла к созданию свободного рынка земли на протяжении многих лет, поэтому сейчас важно работать эффективно, чтобы завершить этот процесс.

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