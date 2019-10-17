Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным

Автор: Мар'яна Чорнієвич Вход в зал ожидания для военнослужащих на киевском железнодорожном вокзале

На Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" открыли зал ожидания для военных. Его переоборудовали из депутатской залы. Если стоять лицом к вокзалу, то вход в зал справа, сразу возле перехода к платформам. С обеих сторон двери в высоких бронзовых вазах растут фиолетовые хризантемы.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Журналы регистрации военных и их вещей, если они сдают их в камеру хранения

"Работаем круглосуточно. Нас на смене двое, через 12 часов меняемся. День, ночь на работе - два дня дома. Для контроля пребывания военных записываем в журнал их фамилию и имя, номер удостоверения, время отправления и номер поезда. Если без билета, то это также отмечаем. Вещи в камеру хранения забираем под подпись и выдаем личный номерком", - говорит дежурная по залу работница Укрзализныци Алина Кулиш.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Лариса Жуковская (слева) и Алина Кулиш рассматриваю роман "Цуцик", его только что принес на пункт сам автор

Работает на вокзале 10 лет. До сих пор была дежурной в зале для людей с инвалидностью и комнате для детей. Иногда работала в "справке".

"Там также было много военных, некоторые на колясках. Мы иногда сопровождение им организовывали. Бывало, что надо было самым встретить, провести, по всякому. Я уже об этом все знаю. И очень люблю эту работу".

В среднем за сутки зал посещает 55-60 военных

В двух больших комнатах стоят 8 диванов и 20 деревянных кресел.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Шевроны, наклейки, магниты оставляют военные в пункте на память

На стене висит большой государственный флаг, есть стойка с различными напитками и перекусами, вроде печенья, фруктов, бутербродов.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Есть чайник, термопот, кофемашина. Также - кулер с питьевой водой и газированные напитки

Отсюда есть дверь в комнату-столовую, туалеты. Через столовую можно пройти в душевую и помещения с гладильной доской и стиральной машинкой.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Слева - вход в столовую, справа большие двери - в библиотеку

В столовой - холодильник, стилизованный под деревянный однодверный шкаф зеленого цвета. Рядом на тумбе - современная черная микроволновка.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Холодильник стилизованный под шкаф, здесь хранят молоко, соки, мед, фрукты и т.д.

"Даже не скажешь, что это холодильник, правда? Видно, что для депутатов делалось", - говорит волонтер организации "Крылья надежды" Лариса Жуковская.

До 30 мая на вокзале существовал зал для военных, оборудованный волонтерами и фондом "Чистое небо". Женщина ходила туда каждые выходные с начала его создания ровно 3 года назад - на Покрову 2015-го.

"Все, что было в предыдущем зале, купили волонтеры принесли люди. Имели две микроволновки, два холодильника, мультиварки.

Иногда сами готовили, но нам запретили, потому что запахи шли, а народ исходился слюнями. Девчата же целыми сутками борщи-каши варили. Со временем стало не хватать волонтеров, поэтому иногда на ночь закрывали пункт, иногда - на дневные смены. Весной решили, что тот проект себя изжил. Но некоторые волонтеры с этим не согласились и вот мы теперь здесь помогаем. Условия суперские, просторно, свежо. Преимущество, что на первом этаже: близко к метро, ​​рядом переход к перронам, на перекур удобнее выйти. И ребятам на колясках сюда удобнее добираться.

Мы с девчатами от вокзала работаем в тандеме, на нас, волонтерах, коммуникации.

Хотелось бы, чтобы ребята могли здесь заночевать при необходимости в нормальных условиях, не сидя. На предыдущем пункте, кроме всего, имели несколько раскладушек. В 2015-16-х, когда были волны мобилизации, то ребята иногда вповалку под окнами на кариматах в спальниках спали. Иногда по 300 человек проходило в день. Там были и "домовики", что по неделе жили. Здесь такого не будет. Здесь можно только при наличии железнодорожного билета. Но вроде договорились, что можно будет и с автобусным", - добавляет женщина.

В зале всегда есть охранник.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Комната, где можно постирать и погладить одежду. Отсюда есть вход в душевую

Полотенцами, мыльными средствами, туалетной бумагой, частично кофе, чаем, бумажными стаканами и тарелками этот пункт обеспечивает вокзал. Микроволновая печь и стиральная машина также их.

Отдельно есть комната для библиотеки. В серванте под стеклом на 6 полочкам выставлены несколько десятков книг. В основном, это современная украинская военная литература.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Комната библиотека, кроме большого дивана также имеется два мягких кресла

"Книги нам ветеран АТО Андрей Хоманчук принес. Бывает, авторы сами заходят и оставляют произведения.

Вот Константин Машовец свои "Диалоги с нулей" подписал, его жена у нас волонтерит. Скоро, кстати, презентация второй части. Пока не просим людей нести литературу. На предыдущий пункт бывало нанесут "на тебе, боже, что мне негоже", а мы сиди и перебирай", - рассказывает Лариса.

Автор: Мар'яна Чорнієвич "Женщина войны", "Грязь", "Иловайск", "45 параллель", "Оборона Луганского аэропорта" - книги местной библиотеки о современной российско-украинской войне "Поезд находится на втором пути, нумерация с западной стороны вокзала", "Уважаемые пассажиры, продолжается посадка", "Внимание пассажиры! Дневной скоростной поезд", - это здесь слышно отовсюду, в какую комнату не зайди. Слышно громко и с гулом. Говорят, что это уже тише, в начале было еще громче. "Матюкальник этот недавно повесили. Там на предыдущем пункте тоже он был, но не так громко. А у многих же головы болят, хочется тишины. Было бы хорошо, если бы повесили электронное табло. Чтобы военные без проблем все видели. Ибо оно мало того, что громко, то еще и как-то не очень разборчиво, что даже если захочешь, то ни сориентируешься. где твой поезд и куда идти", - говорит волонтер. "Там книгу принесли нам в библиотеку", - подходит к Ларисе Алина. "Сегодня у меня день подарков. Утром ребята из ветеранской волынской футбольной команды Yes оставили магниты", - улыбается Лариса. Рядом возле деревянных кресел в большом армейском рюкзаке что-то ищет какой-то мужчина. "Ух ты, вы автор? Так не пойдет. Фотографироваться с автором нужно!" - говорит волонтер. "У меня есть фишка - абнимашки с разгона. И если неискренне или недостаточно разгон, будем повторять", - отвечает он. "Давайте на фоне флага!". Автор: Мар'яна Чорнієвич Лариса Жуковская с ветераном АТО полтавчанином Виталием Запекой Виталий Запека - автор антивоенного романа "Щенок". - автор антивоенного романа "Щенок". "Еду со Счастья с фестиваля "З країни в Україну". Приехал на День защитника и также показать этой зеленой власти, чего мы стоим и что фиг позволим капитулировать. По моему мнению, больше, чем солдаты, никто не ненавидит войну", - говорит мужчина. Воевал в добровольческом батальоне "Полтава" от начала 2015-го до 2018 года. В мирной жизни - фотохудожник. Имел фотоаппарат и на войне, сделал более 10 тыс. снимков. Из трех объективов обстановку и напряжение выдержал только один. "Книга напоминает, что война - это трагедия. И кто-то в ней поднимается высоко, а кто-то вляпывается в грязь. Книга о реальных событиях, которые происходили в секторе А от имени собачки-дворняжки. Посвящается собакам, с которыми мы несли службу, их имен в предисловии почти 200. Сейчас мне 52 года, в 47 в армию не хотели брать, а в добровольцы была очередь. Поэтому на фронт попал коррупционным образом. Психологу поручили меня завалить на тестах, а ей такую ​​фотосессию сделал! Знаю, что в тестах было несколько ошибок. Но когда пришел и начальник штаба спросил, как там у меня с тестами, психолог ответила: "Вы не поверите, но лучше него у нас их еще никто никогда не сдавал". "Здравствуйте!" - приветствуются двое военных. Приехали из Николаева на акцию "Требование нации - нет капитуляции". Обоим за 50, на груди имеют по несколько медалей. Все они получены за участие в российско-украинской войне. Есть время до начала марша, зашли подзарядить телефоны. Автор: Мар'яна Чорнієвич Лариса предлагает военным чай-кофе Автор: Мар'яна Чорнієвич Военный приехал на марш против капитуляции из Николаева Автор: Мар'яна Чорнієвич На столике разложены детские рисунки для военных Рядом с диванами стоят стойки с розетками, есть Wi-Fi. Отдельную комнату выделили от камеру хранения, ее закрывают на ключ. Дежурная записывает, кто сдает вещи и дает номерок. Хранение бесплатное. Автор: Мар'яна Чорнієвич Комната для хранения вещей военных Под стеной в центральной комнате зала расположена барная стойка. Здесь на пластиковых тарелках лежат порезанные лимоны, яблоки, печенье, конфеты, пирожки. Рядом стоят холодильник с прозрачной дверцей и кулер с питьевой водой. На стуле - полторалитровая бутылка из-под минералки с несколькими купюрами. Туда бросают деньги желающие помочь волонтерам. Автор: Мар'яна Чорнієвич Леся Будник работает на железной дороге 14-й год "Есть кофейная машина, электрочайник, термопот. Это такой чайник с термосом, чтобы вода всегда теплая была. Делаем чай, три в одном, кофе заварной или растворимый", - говорит работница вокзала Леся Будник, пока выкладывает на тарелку пирожки с мясом . "Это уже второй заход, первую порцию раз-два съели, он еще с картофелем есть. Ребята скучают по домашнему, поэтому всегда, прежде всего, оно разлетается. Лариса часто шарлотку приносит, то сначала ее разбирают, а потом какое-то печенье". Автор: Мар'яна Чорнієвич Работницы "Укрзализныци": слева Алина Кулиш, справа Леся Будник "Очень хорошие пирожки!" - говорит и улыбается парамедик "Ирокез". В одной руке держит кофе, в другой - булку. Ему 26, служит в Вооруженных силах. Знаком с волонтерами еще со "старого" зала ожидания для военных. Автор: Мар'яна Чорнієвич Наталья Шашкова с "Ирокезом". "У волонтеров должен быть свой шеврон "безумная пчелка", - говорит портниха Пирожки с мясом и с картошкой со шкварками на пункт утром принесла киевлянка Наталья Шашкова. Сейчас женщина помогает "Швейной сотне" - шьет утепленные флиски. Они с специальной ткани, не горит, ее заказывают в Америке. Ранее волонтерила на предыдущем пункте для военных, располагался на втором этаже киевского железнодорожного вокзала. "Утром поздравила одного пацана с праздником и пошла на вокзал. Прихожу - вижу лицо знакомое, а откуда - не помню. Он говорит: "Я у вас на пункте был". Говорю: "Точно! Ирокез!". Я тебя сегодня поздравляла", - смеется Лариса Жуковская. Ежедневно в десять утра здесь убирают уборщицы с вокзала. При необходимости что-то подбирают, подтирают и сами дежурные Автор: Мар'яна Чорнієвич Военный с женой жду поезд "Хочется хоть какой-то свой вклад сделать. Этот зал - капля в море по сравнению, что делают для нас военные, но это лучшее, что мы могли сделать. Пока вообще ни разу конфликтов не было. Хожу, предлагаю там кофе, чай, спрашивают " сколько это будет стоить? ". Мы объясняем, что это все волонтеры. Люди очень помогают, носят, спрашивают, что нужно купить. Сегодня мальчик пришел лет 13 в вышиванке, принес большой пакет кофе", - продолжает Леся. Самому младшему волонтеру зала 9 месяцев, ее зовут Маруся. Волонтерством начала заниматься, еще будучи у матери в животе. Автор: Мар'яна Чорнієвич Волонтер Маруся, 9 мес. "Я ночью только там и дежурила, потому что днем ​​на работе была. Когда беременной была, то еще и в госпиталь ходила. Потом стало трудно, поэтому перестала. У нас на том пункте много всего хорошего случалось. Был как-то ужин при свечах. Один военный говорит: "У вас тут так хорошо, не хватает только свечей". Дана нашла свечи, Ира с ним сидела, как в ресторане", - вспоминает мать девушки Марина Иванченко. "А молоко есть у вас?" - к стойке подошли молодые парень с девушкой. "Простите, к сожалению, нет молока", - говорит Леся. "Нет, мы в том плане, чтобы купить", - говорит девушка. "Сливки или молоко часто просят. У нас есть холодильник, только молоко, пожалуйста, берите качественное". Через час пара принесла пастеризованное молоко и сливки. Помогают волонтерам здесь не только взрослые. Дети приносят рисунки, открытки. Их раскладывают на журнальных столиках. Рядом лежат печатные инструкции и плетеные для военных браслеты из лент. Автор: Мар'яна Чорнієвич На столиках много рисунков и распечаток различной важной информации Подобные переоборудованные залы ожидания уже работают в Днипре, Львове, Одессе и Харькове. На очереди - Николаев.