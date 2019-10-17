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четверг, 17 октября 2019 14:51

Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
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Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Вход в зал ожидания для военнослужащих на киевском железнодорожном вокзале
Вход в зал ожидания для военнослужащих на киевском железнодорожном вокзале

На Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" открыли зал ожидания для военных. Его переоборудовали из депутатской залы. Если стоять лицом к вокзалу, то вход в зал справа, сразу возле перехода к платформам. С обеих сторон двери в высоких бронзовых вазах растут фиолетовые хризантемы.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Журналы регистрации военных и их вещей, если они сдают их в камеру хранения
Журналы регистрации военных и их вещей, если они сдают их в камеру хранения

"Работаем круглосуточно. Нас на смене двое, через 12 часов меняемся. День, ночь на работе - два дня дома. Для контроля пребывания военных записываем в журнал их фамилию и имя, номер удостоверения, время отправления и номер поезда. Если без билета, то это также отмечаем. Вещи в камеру хранения забираем под подпись и выдаем личный номерком", - говорит дежурная по залу работница Укрзализныци Алина Кулиш.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Лариса Жуковская (слева) и Алина Кулиш рассматриваю роман "Цуцик", его только что принес на пункт сам автор
Лариса Жуковская (слева) и Алина Кулиш рассматриваю роман "Цуцик", его только что принес на пункт сам автор

Работает на вокзале 10 лет. До сих пор была дежурной в зале для людей с инвалидностью и комнате для детей. Иногда работала в "справке".

"Там также было много военных, некоторые на колясках. Мы иногда сопровождение им организовывали. Бывало, что надо было самым встретить, провести, по всякому. Я уже об этом все знаю. И очень люблю эту работу".

В среднем за сутки зал посещает 55-60 военных

В двух больших комнатах стоят 8 диванов и 20 деревянных кресел.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Шевроны, наклейки, магниты оставляют военные в пункте на память
Шевроны, наклейки, магниты оставляют военные в пункте на память

На стене висит большой государственный флаг, есть стойка с различными напитками и перекусами, вроде печенья, фруктов, бутербродов.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Есть чайник, термопот, кофемашина. Также - кулер с питьевой водой и газированные напитки
Есть чайник, термопот, кофемашина. Также - кулер с питьевой водой и газированные напитки

Отсюда есть дверь в комнату-столовую, туалеты. Через столовую можно пройти в душевую и помещения с гладильной доской и стиральной машинкой.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Слева - вход в столовую, справа большие двери - в библиотеку
Слева - вход в столовую, справа большие двери - в библиотеку

В столовой - холодильник, стилизованный под деревянный однодверный шкаф зеленого цвета. Рядом на тумбе - современная черная микроволновка.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Холодильник стилизованный под шкаф, здесь хранят молоко, соки, мед, фрукты и т.д.
Холодильник стилизованный под шкаф, здесь хранят молоко, соки, мед, фрукты и т.д.

"Даже не скажешь, что это холодильник, правда? Видно, что для депутатов делалось", - говорит волонтер организации "Крылья надежды" Лариса Жуковская.

До 30 мая на вокзале существовал зал для военных, оборудованный волонтерами и фондом "Чистое небо". Женщина ходила туда каждые выходные с начала его создания ровно 3 года назад - на Покрову 2015-го.

"Все, что было в предыдущем зале, купили волонтеры принесли люди. Имели две микроволновки, два холодильника, мультиварки.

Иногда сами готовили, но нам запретили, потому что запахи шли, а народ исходился слюнями. Девчата же целыми сутками борщи-каши варили. Со временем стало не хватать волонтеров, поэтому иногда на ночь закрывали пункт, иногда - на дневные смены. Весной решили, что тот проект себя изжил. Но некоторые волонтеры с этим не согласились и вот мы теперь здесь помогаем. Условия суперские, просторно, свежо. Преимущество, что на первом этаже: близко к метро, ​​рядом переход к перронам, на перекур удобнее выйти. И ребятам на колясках сюда удобнее добираться.

Мы с девчатами от вокзала работаем в тандеме, на нас, волонтерах, коммуникации.

Хотелось бы, чтобы ребята могли здесь заночевать при необходимости в нормальных условиях, не сидя. На предыдущем пункте, кроме всего, имели несколько раскладушек. В 2015-16-х, когда были волны мобилизации, то ребята иногда вповалку под окнами на кариматах в спальниках спали. Иногда по 300 человек проходило в день. Там были и "домовики", что по неделе жили. Здесь такого не будет. Здесь можно только при наличии железнодорожного билета. Но вроде договорились, что можно будет и с автобусным", - добавляет женщина.

В зале всегда есть охранник.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Комната, где можно постирать и погладить одежду. Отсюда есть вход в душевую
Комната, где можно постирать и погладить одежду. Отсюда есть вход в душевую
Полотенцами, мыльными средствами, туалетной бумагой, частично кофе, чаем, бумажными стаканами и тарелками этот пункт обеспечивает вокзал. Микроволновая печь и стиральная машина также их.
Отдельно есть комната для библиотеки. В серванте под стеклом на 6 полочкам выставлены несколько десятков книг. В основном, это современная украинская военная литература.
Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Комната библиотека, кроме большого дивана также имеется два мягких кресла
Комната библиотека, кроме большого дивана также имеется два мягких кресла
"Книги нам ветеран АТО Андрей Хоманчук принес. Бывает, авторы сами заходят и оставляют произведения.
Вот Константин Машовец свои "Диалоги с нулей" подписал, его жена у нас волонтерит. Скоро, кстати, презентация второй части. Пока не просим людей нести литературу. На предыдущий пункт бывало нанесут "на тебе, боже, что мне негоже", а мы сиди и перебирай", - рассказывает Лариса.
Автор: Мар'яна Чорнієвич
  "Женщина войны", "Грязь", "Иловайск", "45 параллель", "Оборона Луганского аэропорта" - книги местной библиотеки о современной российско-украинской войне
"Женщина войны", "Грязь", "Иловайск", "45 параллель", "Оборона Луганского аэропорта" - книги местной библиотеки о современной российско-украинской войне

"Поезд находится на втором пути, нумерация с западной стороны вокзала", "Уважаемые пассажиры, продолжается посадка", "Внимание пассажиры! Дневной скоростной поезд", - это здесь слышно отовсюду, в какую комнату не зайди. Слышно громко и с гулом. Говорят, что это уже тише, в начале было еще громче.

"Матюкальник этот недавно повесили. Там на предыдущем пункте тоже он был, но не так громко. А у многих же головы болят, хочется тишины. Было бы хорошо, если бы повесили электронное табло. Чтобы военные без проблем все видели. Ибо оно мало того, что громко, то еще и как-то не очень разборчиво, что даже если захочешь, то ни сориентируешься. где твой поезд и куда идти", - говорит волонтер.

"Там книгу принесли нам в библиотеку", - подходит к Ларисе Алина.

"Сегодня у меня день подарков. Утром ребята из ветеранской волынской футбольной команды Yes оставили магниты", - улыбается Лариса.

Рядом возле деревянных кресел в большом армейском рюкзаке что-то ищет какой-то мужчина.

"Ух ты, вы автор? Так не пойдет. Фотографироваться с автором нужно!" - говорит волонтер.

"У меня есть фишка - абнимашки с разгона. И если неискренне или недостаточно разгон, будем повторять", - отвечает он.

"Давайте на фоне флага!".

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Лариса Жуковская с ветераном АТО полтавчанином Виталием Запекой
Лариса Жуковская с ветераном АТО полтавчанином Виталием Запекой
Виталий Запека - автор антивоенного романа "Щенок".

"Еду со Счастья с фестиваля "З країни в Україну". Приехал на День защитника и также показать этой зеленой власти, чего мы стоим и что фиг позволим капитулировать. По моему мнению, больше, чем солдаты, никто не ненавидит войну", - говорит мужчина.

Воевал в добровольческом батальоне "Полтава" от начала 2015-го до 2018 года. В мирной жизни - фотохудожник. Имел фотоаппарат и на войне, сделал более 10 тыс. снимков. Из трех объективов обстановку и напряжение выдержал только один.

"Книга напоминает, что война - это трагедия. И кто-то в ней поднимается высоко, а кто-то вляпывается в грязь. Книга о реальных событиях, которые происходили в секторе А от имени собачки-дворняжки. Посвящается собакам, с которыми мы несли службу, их имен в предисловии почти 200.

Сейчас мне 52 года, в 47 в армию не хотели брать, а в добровольцы была очередь. Поэтому на фронт попал коррупционным образом. Психологу поручили меня завалить на тестах, а ей такую ​​фотосессию сделал! Знаю, что в тестах было несколько ошибок. Но когда пришел и начальник штаба спросил, как там у меня с тестами, психолог ответила: "Вы не поверите, но лучше него у нас их еще никто никогда не сдавал".

"Здравствуйте!" - приветствуются двое военных. Приехали из Николаева на акцию "Требование нации - нет капитуляции". Обоим за 50, на груди имеют по несколько медалей. Все они получены за участие в российско-украинской войне. Есть время до начала марша, зашли подзарядить телефоны.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Лариса предлагает военным чай-кофе
Лариса предлагает военным чай-кофе
Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Военный приехал на марш против капитуляции из Николаева
Военный приехал на марш против капитуляции из Николаева
Рядом с диванами стоят стойки с розетками, есть Wi-Fi.
Автор: Мар'яна Чорнієвич
  На столике разложены детские рисунки для военных
На столике разложены детские рисунки для военных

Отдельную комнату выделили от камеру хранения, ее закрывают на ключ. Дежурная записывает, кто сдает вещи и дает номерок. Хранение бесплатное.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Комната для хранения вещей военных
Комната для хранения вещей военных

Под стеной в центральной комнате зала расположена барная стойка. Здесь на пластиковых тарелках лежат порезанные лимоны, яблоки, печенье, конфеты, пирожки. Рядом стоят холодильник с прозрачной дверцей и кулер с питьевой водой. На стуле - полторалитровая бутылка из-под минералки с несколькими купюрами. Туда бросают деньги желающие помочь волонтерам.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Леся Будник работает на железной дороге 14-й год
Леся Будник работает на железной дороге 14-й год

"Есть кофейная машина, электрочайник, термопот. Это такой чайник с термосом, чтобы вода всегда теплая была. Делаем чай, три в одном, кофе заварной или растворимый", - говорит работница вокзала Леся Будник, пока выкладывает на тарелку пирожки с мясом .

"Это уже второй заход, первую порцию раз-два съели, он еще с картофелем есть. Ребята скучают по домашнему, поэтому всегда, прежде всего, оно разлетается. Лариса часто шарлотку приносит, то сначала ее разбирают, а потом какое-то печенье".

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Работницы "Укрзализныци": слева Алина Кулиш, справа Леся Будник
Работницы "Укрзализныци": слева Алина Кулиш, справа Леся Будник

"Очень хорошие пирожки!" - говорит и улыбается парамедик "Ирокез". В одной руке держит кофе, в другой - булку. Ему 26, служит в Вооруженных силах. Знаком с волонтерами еще со "старого" зала ожидания для военных.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Наталья Шашкова с "Ирокезом". "У волонтеров должен быть свой шеврон "безумная пчелка", - говорит портниха
Наталья Шашкова с "Ирокезом". "У волонтеров должен быть свой шеврон "безумная пчелка", - говорит портниха

Пирожки с мясом и с картошкой со шкварками на пункт утром принесла киевлянка Наталья Шашкова. Сейчас женщина помогает "Швейной сотне" - шьет утепленные флиски. Они с специальной ткани, не горит, ее заказывают в Америке. Ранее волонтерила на предыдущем пункте для военных, располагался на втором этаже киевского железнодорожного вокзала.

"Утром поздравила одного пацана с праздником и пошла на вокзал. Прихожу - вижу лицо знакомое, а откуда - не помню. Он говорит: "Я у вас на пункте был". Говорю: "Точно! Ирокез!". Я тебя сегодня поздравляла", - смеется Лариса Жуковская.

Ежедневно в десять утра здесь убирают уборщицы с вокзала. При необходимости что-то подбирают, подтирают и сами дежурные

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Военный с женой жду поезд
Военный с женой жду поезд

"Хочется хоть какой-то свой вклад сделать. Этот зал - капля в море по сравнению, что делают для нас военные, но это лучшее, что мы могли сделать. Пока вообще ни разу конфликтов не было. Хожу, предлагаю там кофе, чай, спрашивают " сколько это будет стоить? ". Мы объясняем, что это все волонтеры. Люди очень помогают, носят, спрашивают, что нужно купить. Сегодня мальчик пришел лет 13 в вышиванке, принес большой пакет кофе", - продолжает Леся.

Самому младшему волонтеру зала 9 месяцев, ее зовут Маруся. Волонтерством начала заниматься, еще будучи у матери в животе.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  Волонтер Маруся, 9 мес.
Волонтер Маруся, 9 мес.

"Я ночью только там и дежурила, потому что днем ​​на работе была. Когда беременной была, то еще и в госпиталь ходила. Потом стало трудно, поэтому перестала. У нас на том пункте много всего хорошего случалось. Был как-то ужин при свечах. Один военный говорит: "У вас тут так хорошо, не хватает только свечей". Дана нашла свечи, Ира с ним сидела, как в ресторане", - вспоминает мать девушки Марина Иванченко.

"А молоко есть у вас?" - к стойке подошли молодые парень с девушкой.

"Простите, к сожалению, нет молока", - говорит Леся.

"Нет, мы в том плане, чтобы купить", - говорит девушка.

"Сливки или молоко часто просят. У нас есть холодильник, только молоко, пожалуйста, берите качественное".

Через час пара принесла пастеризованное молоко и сливки.

Помогают волонтерам здесь не только взрослые. Дети приносят рисунки, открытки. Их раскладывают на журнальных столиках. Рядом лежат печатные инструкции и плетеные для военных браслеты из лент.

Автор: Мар'яна Чорнієвич
  На столиках много рисунков и распечаток различной важной информации
На столиках много рисунков и распечаток различной важной информации

Подобные переоборудованные залы ожидания уже работают в Днипре, Львове, Одессе и Харькове. На очереди - Николаев.

Автор: Марьяна Чорниевич
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