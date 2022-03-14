Появилось жуткое видео падения обломков ракеты в Киеве

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В сети появилось видео падение крылатой ракеты над Киевом.

Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На нем заметно, как люди проходят мимо, не спеша и явно не ожидая такого.

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На улице почти не было людей. Иначе потерь было бы больше.

Сегодня над Киевом сработало ПВО украинских военных. Им удалось сбить крылатую ракету русских фашистов. Ее остатки упали в дом на Подоле. Один человек погиб, шесть раненых.