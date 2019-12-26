Появилось расписание работы наземного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь

Наземный транспорт в столице будет работать до 5 утра. Фото: the-village.com.ua

В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи столицы будут работать дольше, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

До 05:00 1 января во режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №.166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586. График последних отправлений транспорта от конечных остановок - по ссылке.

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На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №6, 16, 18 будет организовано с изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В Киеве обустраивают 6 бесплатных катков. Заработают они после того, как температура снизится до -7°C и ниже.