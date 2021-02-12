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пятница, 12 февраля 2021 15:24

Появились подробности об отпуске Кличко. Это не Турция

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Появились подробности об отпуске Кличко. Это не Турция
Назвали причину срочного отпуска Кличко. Фото: Виталий Кличко

Отпуск мэра Киева Виталия Кличко не связан с поездкой в ​​Турцию, как рассказывали некоторые СМИ.

Так утверждает анонимный источник в Киевсовете.

"По поводу Турции - это абсолютный бред и неправда. Мэр взял отпуск на 1 день. Он ему необходим по семейным обстоятельствам и для решения личных вопросов", - сообщил собеседник для "Сегодня".

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По его словам, ситуация со снегопадами в Киеве под контролем коммунальных служб. Прошлой ночью столичный голова 2-й раз за месяц лично проверил работу коммунальщиков.

И, пожалуй, убедившись, что ситуация под контролем ушел в отпуск до понедельника, добавил чиновник.

Виталий Кличко ушел в отпуск сроком на 1 день - 12 февраля. Соответствующее распоряжение появилось на сайте КГГА. По информации отдельных СМИ, Кличко проведет выходные в Турции. Киевляне в сети начали возмущаться. Мол, градоначальник покинул столицу в период снегопадов, когда нужно активно убирать город от сугробов.

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