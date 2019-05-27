Повреждение пешеходного моста в Киеве: открыли уголовное дело

По поводу повреждения стеклянного пола на новом пешеходном мосту в Киеве возбудили дело.
"Открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины", - сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.
Сейчас полиция проверяет все версии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко подробнее рассказал о повреждении стеклянной поверхности моста
Опрашивают свидетелей, ищут очевидцев происшествия и просматривают записи видеокамер, которые могли что-то зафиксировать.
На пешеходном мосту, который открыли несколько дней назад в Киеве, произошло ЧП. Во время ремонта нового моста стеклянная поверхность повредилась еще в двух местах.
Комментарии