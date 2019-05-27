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понедельник, 27 мая 2019 18:36

Повреждение пешеходного моста в Киеве: открыли уголовное дело

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Повреждение пешеходного моста в Киеве: открыли уголовное дело
Полиция подозревает, что мост повредили умышленно. Фото: UNN

По поводу повреждения стеклянного пола на новом пешеходном мосту в Киеве возбудили дело.

"Открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины", - сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.

Сейчас полиция проверяет все версии.

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Опрашивают свидетелей, ищут очевидцев происшествия и просматривают записи видеокамер, которые могли что-то зафиксировать.

На пешеходном мосту, который открыли несколько дней назад в Киеве, произошло ЧП. Во время ремонта нового моста стеклянная поверхность повредилась еще в двух местах.

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Дата
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