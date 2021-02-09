Поссорился с девушкой: 15-летнего парня нашли повешенным в подвале

15-летнего парня нашли повешенным в подвале. Фото: pixabay.com

В селе Горенка Киево-Святошинского района 15-летний парень совершил самоубийство, повесившись в подвальном помещении.

Предсмертной записки не выявили, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Предварительно, на такой поступок подростка толкнула ссора с девушкой. Детали и причины трагедии установит полиция", - сказал собеседник.

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12-летний парень, который выпал с 15-го этажа в Голосеевском районе Киева, написал предсмертную записку. Ее адресовал другу.