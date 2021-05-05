Послекарантинное обучение в школах Киева: все, что нужно знать

В столичных школах возобновляется обучение. Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 5 мая, в Киеве возобновляется обучение в учреждениях дошкольного, общесреднего, внешкольного, профессионального и высшего образования.

Об особенностях обучения рассказала директор департамента образования и науки Елена Фиданян, пишет "Украина 24".

Она отметила, что в столице учебный процесс не прекращался в период локдауна, работа продолжалась дистанционно.

"Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся. В прошлом году в Киеве было закуплено дезинфицирующих средств на более 80 млн гривен", - сказала Фиданян.

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Чиновница рассказала о масочном режима в учебных заведениях. Также она заверила, что в школы вернется питания.

"Что касается строгого ношение масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас четких рекомендаций касательно масок нет. К тому же мы возвращаемся не в оранжевую зону, а уже в желтую. Это означает, что правила немного мягче. Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит Covid-19, так что они могут быть в масках. Всем педработникам купили щитки, которые можно надевать", - сказала Фиданян.

Она добавила, что на входе в школы остается измерения температуры.

Напомним, с 1 мая в Киеве ослабили строгий карантин. Общественный транспорт работает в обычном режиме. Возобновили работу заведения общественного питания, школы и детские сады.