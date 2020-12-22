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вторник, 22 декабря 2020 13:23

После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию

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После нападения на мэра Броваров Кличко пошел в полицию
Нападение на мэра Броваров: Кличко обратился в полицию. Фото: Виталий Кличко

После нападения и ограбления мэра Броваров Игоря Сапожко глава Киева Виталий Кличко обратился в полицию.

"Я, как председатель Ассоциации городов, обратился в правоохранительные органы оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении", - говорится в сообщении.

По его словам, полиция также должна установить, были ли такие действия злоумышленников попыткой политического давления на Сапожко накануне местных выборов в Броварах, где пострадавший баллотируется на пост мэра.

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21 декабря примерно в 22:00 пятеро неизвестных напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбили. Нападение произошло в доме чиновника в селе Гнедин Киевской области. Угрожая оружием, злоумышленники забрали $10 тыс., a также ювелирные изделия. Поиски нападавших продолжаются.

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