После локдауна в столичных маршрутках может подорожать проезд

Расходы на валидаторы и другую электронику ложатся на частные компании, а в связи с пандемией эти средства трудно найти. Фото: pexels.com

В первом квартале 2021 года возможно повышение цен на проезд в маршрутках Киева и области до 12 грн.

Об этом на брифинге сообщил директор компании-перевозчика "Трансгруп" Владимир Назаренко, передают "Украинские новости".

"8 числа сказали, что будет локдаун, до 8 числа никто не будет поднимать никаких цен из-за того, что перевозчики понимают, что у людей сейчас денег нет. Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. А кто выйдет и выживет после локдауна, это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет, и дальше будет решаться, какая будет цена... Стоимость может вырасти до минимум 12 гривен. В первом квартале следующего года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте ", - сказал он.

Назаренко также сообщил, что для частных предпринимателей вопрос о введении в действие электронного билета является болезненной темой из-за того, что расходы на валидаторы и другую электронику ложатся на частные компании, а в связи с пандемией эти средства трудно найти.

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Сейчас стоимость проезда в столичных маршрутках составляет от 5 до 8 грн. Во время локдауна в январе 2021 года транспорт будет работать, но с ограничениями. Границы страны также не будут закрывать.