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четверг, 26 июля 2018 19:20

Порошенко уволил руководителя одного из районов столицы

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Порошенко уволил руководителя одного из районов столицы
Порошенко освободил от должности руководителя Подольской районной госадминистрации в Киеве Мондриeвського. Фото: Rian

Петр Порошенко уволил с должности руководителя Подольской районной госадминистрации в Киеве Валентина Мондриевского.

Глава района сам подал заявление об увольнении. Об этом говорится в указе президента.

"Уволить Мондриевского Валентина Николаевича с должности руководителя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

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Место Мондриевского на должности руководителя Подольского района займет Виктор Смирнов.

"Назначить Смирнова Виктора Владимировича руководителем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации с 27 июля 2018 со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в указе президента.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров не уволили с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но признала обоснованными жалобы о дисциплинарных нарушений. Комиссия привлекла Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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