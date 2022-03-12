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суббота, 12 марта 2022 22:10

Порошенко передал бойцам ВСУ и теробороне 450 бронежилетов, грузовики и боевые пикапы – "бандеромобили", вооруженные пулеметами ПКМ

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Петр Порошенко вместе с бойцами 206-го батальона терробороны Киева передали бойцам ВСУ и побратимам из теробороны 450 бронежилетов, полноприводные грузовики и "бандеромобили" – специально оснащенные пикапы, усиленные броней и вооруженные "Пулеметами".

"Сегодня у нас 17-й день войны. 17-й день, когда вся Украина мобилизована для того, чтобы дать отпор российско-фашистским агрессорам. 17-й день, когда мир никогда не будет таким, как был прежде. И на сегодняшний день команда единомышленников вносит очень большой вклад в Вооруженные Силы Украины", – сообщил Порошенко.

"Полностью загружен бронежилетами грузовик. Там находится 450 бронежилетов, которые к концу этого дня будут распределены по Вооруженным Силам. 450 украинских военнослужащих будут находиться под защитой бронежилетов, собранных нашей командой. Участвует здесь и "Фонд Порошенко", и большое количество благотворителей, благодаря которым стала возможна наша сегодняшняя акция. Уже завтра утром они отправятся в войска", – сообщил Порошенко.

"Еще два больших грузовика, которые также команда передает Вооруженным Силам Украины. Они полноприводны, 6 на 6, 4 на 4, с подкачкой колес полностью готовы для того, чтобы выполнять боевые задания", – говорит Порошенко.

"Сегодня вы видите уникальный автомобиль "Тритон", изготовленный "Кузней на Рыболовном". Он может преодолевать водные преграды. Как только он ехал со скоростью 110 км/ч. Он имеет противоминное усиление, выдерживает огонь крупнокалиберного пулемета, вооруженный пулеметом "Утес", кто был в армии, знает, что это такое. И это тоже один из любимых пулеметов наших Вооруженных Сил", – говорит Порошенко.

"Мы наладили переоборудование гражданского автомобиля "Пикап". Вы можете увидеть там два автомобиля. Есть бронезащита, есть также установленный любимый ПКМ "Покемон". С большой скоростью машина уходит как средство поддержки. 360 градусов имеет сектор обстрела", – отмечает он. Порошенко сообщил, что эти боевые пикапы решили назвать "бандеромобилями".

"Сегодня у нас изготовлено два "бандеромобиля" для 206-го батальона. Один "бандеромобиль" мы приняли решение передать знаменитой Ирпенской ТрО", – сообщил Петр Порошенко.

"Мы не дадим российским захватчикам никакого шанса. И каждый день мы будем выпускать то, что можем: пулеметы, бронемобили, бандеромобили, вооружать дополнительно для того, чтобы повысить цену, которую заплатит российский захватчик за то, что он ворвался к нам", – подчеркнул Петр Порошенко.

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