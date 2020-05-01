Популярный арт-центр подготовил необычные уроки для школьников

PinchukArtCentre, что в Киеве, подготовил уроки по искусству для Всеукраинской школы онлайн в рамках учебной программы для начальной школы.
Их будут транслировать на украинских телеканалах и YouTube МОН.
20 занятий будут выходить в течение ближайших 5 недель. Проводить будет психологиня, руководитель образовательного отдела PinchukArtCentre Ольга Шишлова.
Каждое занятие будет состоять из теоретической части, где детей будут знакомить с основами искусства - цветами, композиции, жанрам, образами - и практической, где ученики будут создавать собственные произведения искусства.
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Уроки будут выходить по вторникам по следующему расписанию:
1 класс - в 09:30, телеканал "Пиксель";
2 класс - в 09:30, "UA Первый";
3 класс - в 09:30, "UA Культура";
4 класс - в 09:30, телеканал "Плюсплюс".
Поделиться результатами домашнего задания и получить комментарии экспертов арт-центра можно будет в специально созданной группе в Facebook "Всеукраинская школа онлайн. PinchukArtCentre". Также в группе будут публиковаться видео самых уроков.
Со вторника, 28 апреля, в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут транслировать уроки и для учеников 1-4 классов. Предварительно разработали 5-недельную программу по 4 дисциплинам - украинский язык, математика, наука, искусство.
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