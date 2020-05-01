Популярный арт-центр подготовил необычные уроки для школьников

PinchukArtCentre подготовил уроки по искусству для школьников. Фото: a-a-ah.ru

PinchukArtCentre, что в Киеве, подготовил уроки по искусству для Всеукраинской школы онлайн в рамках учебной программы для начальной школы.

Их будут транслировать на украинских телеканалах и YouTube МОН.

20 занятий будут выходить в течение ближайших 5 недель. Проводить будет психологиня, руководитель образовательного отдела PinchukArtCentre Ольга Шишлова.

Каждое занятие будет состоять из теоретической части, где детей будут знакомить с основами искусства - цветами, композиции, жанрам, образами - и практической, где ученики будут создавать собственные произведения искусства.

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Уроки будут выходить по вторникам по следующему расписанию:

1 класс - в 09:30, телеканал "Пиксель";

2 класс - в 09:30, "UA Первый";

3 класс - в 09:30, "UA Культура";

4 класс - в 09:30, телеканал "Плюсплюс".

Поделиться результатами домашнего задания и получить комментарии экспертов арт-центра можно будет в специально созданной группе в Facebook "Всеукраинская школа онлайн. PinchukArtCentre". Также в группе будут публиковаться видео самых уроков.

Со вторника, 28 апреля, в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн будут транслировать уроки и для учеников 1-4 классов. Предварительно разработали 5-недельную программу по 4 дисциплинам - украинский язык, математика, наука, искусство.