Полюбоваться тюльпанами на Певческом поле теперь можно бесплатно

С 7 мая вход на выставку тюльпанов на Певческом поле станет бесплатным. ФОТО: wagwalking.com

С 7 мая попасть на выставку тюльпанов на Певческом поле можно бесплатно.

Об этом парк Певческое поле сообщил на своей странице в Facebook.

В этом году из-за аномальной жары тюльпаны быстро отцветают и осыпаются. Поэтому, чтобы киевляне и гости города успели увидеть цветочные композиции, вход сделали бесплатным.

"Тюльпаны - весенние цветы, которые быстро распускаются во время аномальной жары и так же быстро опадают. Их для выставки "Вокруг света" были высажены еще в октябре прошлого года, поэтому организаторам просто не удалось предсказать погоду в апреле-мае текущего года", - сказал Денис Погорилко, соорганизатор выставки.

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В этом году в парке высадили 13 млн цветов, установили креативные фотозоны. Также будут работать веревочный парк, кинотеатр, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж-зона, эко-ярмарка и батуты. Выставка продлится до 27 мая.

В октябре 2017 года в Киеве расцвели 25 тыс. хризантем.