Политолог Сазонов заявил, что Кличку безразличны киевляне (ВИДЕО)

Політолог Кирило Сазонов: "Віталій Кличко показав свою зневагу до проблем киян і до них самих". Фото: voi.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко стал героем нового конфуза. Во время брифинга для журналистов на вопрос киевлянки о Подоле порекомендовал женщине прогуляться парком "Наталка" и Владимирской горкой в ​​других районах столицы. Видеозапись диалога опубликовал политолог Кирилл Сазонов.

"Виталий Владимирович показал свое пренебрежение к проблемам киевлян и к ним самим. Сегодня столичный мэр, отвечая на замечание горожанки о качестве дорог и транспорта на Подоле, отправил ее гулять по парку "Наталка" и Владимирской горке", - прокомментировал Сазонов.

По его мнению, причина такой реакции Кличко не в волнении из-за обысков СБУ и присутствии журналистов. Дело в том, что проблемы столицы и ее жителей для него - пустое место.

"Он даже не пытается сделать вид, что ему не все равно. Судите сами - женщина жалуется мэру на ужасную ситуацию на Подоле, это, что логично, Подольский район Киева. Кличко ей советует прогуляться в Оболонском и Шевченковском районах", - возмущается политолог.

Сазонов считает, что парк и горка - это пиар-проекты Кличко.

"Но отмахнувшись таким образом от киевлянки, он фактически признал, что больше в Киеве ему похвастаться нечем. Достижений - нет", - констатирует он.