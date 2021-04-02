Полиция устроила "охоту" на забитые маршрутки - пассажиров высаживают

В Киеве останавливают маршрутки и высаживают пассажиров. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве полиция останавливает все переполненные маршрутки и высаживает пассажиров. Так на Борщаговке за 3 мин. остановили 2 маршрутки.

Об этом в Facebook информирует сообщество dtp.kiev.ua.

"Киев. Обойный рынок. Полиция тормозит все переполненные маршрутки. В этой ситуации маршрутка №401 уже вторая за 3 минуты. Штраф будет точно. Народ выгоняют из транспорта. По возможности, выбирайте полупустой транспорт", - говорится в посте.

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5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. В общественный транспорт будут допускать при наличии спецпропусков. Их выдают медикам, спасателям, работникам социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщикам и военным.