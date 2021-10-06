Полиция предупредила о массовом перекрытии улиц Киева

В Киеве с 08:00 до 23:00 6 октября временно ограничили движение транспорта на улицах города. Причина - приезд официальных иностранных делегаций.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.
"В столицу прибудут официальные делегации по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра", - говорится в сообщении.
Ограничения коснутся дорог на правом и левом берегу столицы.
По каким маршрутам ограничат движение транспорта - узнавайте в галерее.
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5 октября президент Израиля Ицхак Герцог совершил первый государственный визит в Украину. Во время него он выступит на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине убийств в Бабьем Яру. В Украине Герцог будет до 7 октября.
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