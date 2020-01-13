Полиция назвала самые криминальные районы столицы

Соломенский район самый криминальный в Киеве. Фото: prm.ua

Патрульная полиция Киева назвала самые криминальные районы столицы в 2019 году. Итоги подвели по количеству вызовов.

С 10 районов чаще всего патрульным в течение года приходилось выезжать в Соломенский - 59 319 раз. Далее следуют левобережные районы - Дарницкий (59 133 вызова), Днепровский (58 082) и Деснянский (57 918 вызовов). Замыкает пятерку Святошинский район: с начала года в нем патрульными обработано 56 884 вызова.

Жители Голосеевского района вызвали полицию 52 082 раза, Оболонского - 51 061 и Шевченковского - 50 568 раз.

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Меньше вызвали патрульную полицию в центральных районах - Подольском и Печерском: 44 996 и 44 728 раз соответственно.

Правоохранители отметили, что чаще всего граждане звонили в полицию через нарушения ПДД, конфликты и домашнее насилие, нарушение режима тишины, аварий и криминала.

Днепровский районный суд Киева оштрафовал мужчину за нецензурную брань в общественном месте на 119 грн. В октябре 2018-го, в 5:48, возле дома №24 на улице Курнатовского пьяный мужчина обматерил полицейских, а именно восклицал: "Мусора пи**рас.