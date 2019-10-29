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вторник, 29 октября 2019 08:10

Полиция начала массово штрафовать водителей, которые ездят полосами общественного транспорта

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Полиция начала массово штрафовать водителей, которые ездят полосами общественного транспорта
За пять дней работы полиция оштрафовала около двух тысяч водителей. Фото: из открытых источников

Полиция в Киеве начала дежурить на полосах общественного транспорта и выписывать штрафы тем, кто на них заезжает.

С 15 по 20 октября уже выдано две тысячи штрафов, сказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью Хмарочосу.

По его словам, координационная группа по улучшению трафика в столице "договорилась с полицией": правоохранители будут дежурить в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) на 12 полосах общественного транспорта.

Отметил, что за пять дней "на штрафах заработали" уже около 1 млн грн.

"Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", - сказал советник Кличко.

Вместе с тем, по его словам, камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского.

Две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Шухевича и Маяковского. По предварительной информации, Mercedes-Benz двигался на большой скорости и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток. Удар был такой силы, что первое авто развернуло на 360 градусов, после чего выехало на клумбу и остановилось.

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Дата
29
октября

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