Полиция, Нацгвардия, ДСНС: почему центр столицы переполнен силовиками

Сегодня на центральных улицах города будут проводить несколько массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады. Фото: images.unian.net

Полиция и бойцы Национальной гвардии будут дежурить усиленно в центре Киева.

Они будут следить, чтобы не было нарушения общественного порядка и будут обеспечивать спокойное проведение запланированных акций в центре столицы, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня на центральных улицах города будут проводить несколько массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.

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Чтобы они прошли безопасно работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ДСНС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме. Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы закона, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении служебных обязанностей.

В метро Киева из-за сбоя в системе оплаты за проезд метрополитена, при котором невозможно расплатиться ни карточкой киевлянина, ни платежными карточками, уже второй день продолжается пассажирский "коллапс". В частности люди не могут оплатить проезд и пройти на станцию.