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среда, 12 мая 2021 19:15

Полицейскому прилетело в голову от неадеквата

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Полицейскому прилетело в голову от неадеквата
Хулиган дал полицейскому по голове. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Васильковской патрульные пытались успокоить мужчину, который вел себя агрессивно и приставал к прохожим. Во время задержания неадекват решил избить правоохранителей, одного из которых ударил по лицу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Мужчина пытался совершить конфликт, резко повернулся к патрульному и затеял драку. В ходе задержания злоумышленник ударил милиционера. У лейтенанта полиции повреждения головы", - рассказал следователь Голосеевского управления полиции Николай Неразик.

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Нападавшим оказался 32-летний уроженец Львовской области, который ранее отбыл наказание за смертельное избиение своего товарища.

За содеянное фигуранту грозит ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

3 марта в Северодонецке Луганской области 29-летний мужчина ударил несколько раз ножом в грудь полицейского - бойца батальона "Луганск-1 им. Героя Украины Сергея Губанова". Благодаря бронежилету тяжелых травм удалось избежать.

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