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среда, 02 июня 2021 17:14

Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму

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Полицейский напал на журналиста. Может надолго загреметь в тюрьму
Происшествие произошло в апреле прошлого года во время митинга предпринимателей в Киеве. Фото: ГБР

Полицейскому сообщили о подозрении в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, журналист Громадського освещал митинг, осуществляя прямую трансляцию с мобильного телефона напротив здания Кабинета министров в парке "Городской сад", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что во время прямого эфира полицейский силой вытолкал журналиста на тротуар, выбил из его рук мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для съемок.

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Также патрульный не представился журналисту, не разъяснил ему требования по передвижению в связи с карантинными ограничениями.

За содеянное полицейскому грозит штраф от 17 тыс. до 68 тыс. грн или арест до шести месяцев. Возможно ограничение свободы до пяти лет, сообщила пресс-служба ГБР.

Описанный инцидент на видео с 40:40

Инцидент произошел 24 апреля 2020 года во время акции протеста предпринимателей у Кабмина на ул. Михаила Грушевского в Киеве. Журналисты Hromadske Богдан Кутепов и Никита Мекензин стримили митинг с холма. К ним подошли несколько полицейских с требованием покинуть эту территорию. Мол, Кутепов "стоял на зеленой зоне". Объяснения журналиста, что выбор локации в зеленой зоне обусловлен служебной необходимостью - поиском лучшего ракурса видеосъемки - полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар. Это происходило в прямом эфире. После Кутепов продолжал снимать, что возмутило силовиков. Они угрожали сломать ему камеру и сломали стабилизатор. Журналисты вызвали полицию и написали заявление.

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