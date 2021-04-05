Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети

В Киеве участковые офицеры полиции помогли медсестре добраться до работы. Фото: скриншот с видео

В Киеве правоохранители довезли медсестру до работы в служебном авто.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Спеша на суточное дежурство в больницу, жительница Киевской области забыла специальный пропуск и документы, удостоверяющие ее место работы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летняя киевлянка торговала спецпропусками на транспорт

Отмечается, что женщину без спецпропуска обнаружили во время рейда по контролю за соблюдением правил перевозок на ул. Михаила Ломоносова.

"Водитель общественного транспорта отказал ей в перевозке. Она рассказала нам, что едет из поселка Гребенки, работает медсестрой в Национальном институте рака и опаздывает на суточное дежурство", - рассказал участковый офицер полиции Николай Сова.

С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - допускают по спецпропускам. Их выдает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.