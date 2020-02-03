Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 945
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5166
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1260
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2340
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1593
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18306
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5301
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3933
Фото
Все фото
4
5
10
5
9
В центре Киева застрелили мужчину
В центре Киева застрелили мужчину
В столице жестоко отомстили герою парковки
В столице жестоко отомстили герою парковки
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Видео
Все видео
Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева
Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Минкульте произошел пожар
В Минкульте произошел пожар
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 360
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3051
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25948
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 684
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 10:54

Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева

  Комментировать
Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева
Наказали ли злоумышленника неизвестно. Фото: dtp.kiev.ua

Инцидент в центре столицы, когда мужчина бил ногами машину, которая перекрыла пешеходный переход, сняли на видео.

Видео опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

С видео видно, как на улице Лаврской у стен Киево-Печерской лавры прохожий погнул переднюю часть машины и продолжает бить ее ногами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева застрелили мужчину

Видимо, его возмутило то, что авто припарковали с нарушениями и оно перекрыло проход для пешеходов.

Наказали ли злоумышленника, неизвестно.

В комментариях мнения пользователей различные относительно того, правильно ли поступил мужчина. Одни писали, что водитель сам виноват, потому что поставил машину с нарушениями. Другие же писали, что в любом случае злоумышленник не имел права вредить чужое имущество.

Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, который припарковал Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской лавры так, что людям нужно было обходить ее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 32266
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 29693
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 8028
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7488
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 7308
Новости Киева
Убийство пластического хирурга в Киеве: есть описание киллера
Убийство пластического хирурга в Киеве: есть описание киллера Просмотров: 693
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
 Просмотров: 3798
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7488
В центре Киева застрелили мужчину
В центре Киева застрелили мужчину
4
 Просмотров: 1584
Создали уникальную школу для спортсменов-инвалидов
Создали уникальную школу для спортсменов-инвалидов Просмотров: 81
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
6
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 5820
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua