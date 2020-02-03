Показали видео, как мужчина ногами разбил авто в центре Киева

Наказали ли злоумышленника неизвестно. Фото: dtp.kiev.ua

Инцидент в центре столицы, когда мужчина бил ногами машину, которая перекрыла пешеходный переход, сняли на видео.

Видео опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

С видео видно, как на улице Лаврской у стен Киево-Печерской лавры прохожий погнул переднюю часть машины и продолжает бить ее ногами.

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Видимо, его возмутило то, что авто припарковали с нарушениями и оно перекрыло проход для пешеходов.

Наказали ли злоумышленника, неизвестно.

В комментариях мнения пользователей различные относительно того, правильно ли поступил мужчина. Одни писали, что водитель сам виноват, потому что поставил машину с нарушениями. Другие же писали, что в любом случае злоумышленник не имел права вредить чужое имущество.

Напротив "Мыстецького арсенала" один из прохожих решил отомстить горе-водителю, который припарковал Toyota вплотную к стене ограждения Киево-Печерской лавры так, что людям нужно было обходить ее.