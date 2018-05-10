Показали пожар в Гидропарке

Фото: Facebook ГСЧС Украины в г. Киев

Днем 10 мая в столичном Гидропарке произошел пожар. Станция метро "Гидропарк" работает в обычном режиме, сообщила пресс-секретарь метро Наталья Макогон на странице в Twitter.

"В Гидропарке пожар, но горит не на нашей территории. Станция метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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По словам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, горело здание спортивного зала.

"Возгорание возникло в отдельно стоящем, одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м. В 13: 50 пожар удалось локализовать, а в 14:05 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей. Пострадавших и погибших во время пожара нет.

В воскресенье, 6 мая в Луганской области у выезда из города Северодонецк горел лес. По сообщениям спасателей, это низовое возгорание леса и молодняка. К борьбе с огнем привлекли 10 единиц техники, 29 сотрудников лесничества, 5 автоцистерн, 5 оперативных автомобилей и 21 спасателя. Работу спасателей осложнял сильный ветер