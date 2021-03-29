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понедельник, 29 марта 2021 18:17

Показали последствия сноса МАФов в Киеве: фото до и после
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С 22 по 26 марта 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Были как масштабные демонтажи, например, на Троещине, так и отдельные, но не менее важны. Ведь все временные сооружения в Киеве могут размещаться только при наличии разрешительных документов. Иначе такие временные сооружения демонтирует наше коммунальное предприятие", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

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По факту незаконной вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке Киева начали уголовное производство. Уничтожили их дровосеки под видом сухостоя 26 марта. Активисты уверяют, что ни один из срубленных дубов сухим не был.

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Дата
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