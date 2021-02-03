Показали подборку эстетической рекламы в Киеве без "хаоса и пестроты"

Начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов показал подборку эстетической рекламы со столичных улиц. Так он хочет вдохновить предпринимателей "на осуществление позитивных и красивых изменений для Киева".

Фотографии обнародовал на своей странице в Facebook.

Фото: Александр Смирнов

"Вывески, рекламные конструкции - важные составляющие городской эстетики, и это не обязательно о хаосе или пестроте. Они могут быть привлекательными, ведь наша столица полная талантливых художников, дизайнеров, а главное - здесь действуют четкие простые правила, которые позволят вам создать эстетическую и гармоничную для общественного пространства вывеску", - отметил Смирнов.

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Патрульная полиция Киева установила билборды, призывающие киевлян и гостей города соблюдать ПДД. "Петя, не обгоняй с правой стороны", - говорится на одном с билбордов.