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вторник, 17 июля 2018 13:27

Показали лестницу, в которую вложили 15 млн грн

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В Киеве открыли обновленную лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи на Подол - к урочищу Гончары-Кожемяки. Лестница выполнена из бетона, украшена декоративными накладками из древесины.

Также была обустроена зона отдыха на прилегающей территории, сообщает корреспондент Gazeta.ua

"Очень рад, что новая жемчужина, туристическая жемчужина для отдыха, сейчас сделана для киевлян", - сказал мэр Киева Виталий Кличко во время презентации.

На прилегающей территории были обустроены новые пешеходные дорожки, освещение. Появилась общественная уборная. Кроме того, на лестнице были установлены скамейки и будет работать подсветка в вечернее время.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  Возле лестницы оборудована зона для отдыха
Возле лестницы оборудована зона для отдыха

Кличко добавил, что это станет началом нового туристического маршрута, который должен соединить Андреевский спуск и Арку Дружбы народов.

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Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  В новую лестницу вложили 15 млн грн
В новую лестницу вложили 15 млн грн

По словам мэра, стоимость работ по реконструкции лестницы составила 15 млн грн. Общая стоимость проекта реконструкции и обустройства территории составила около 89 млн грн.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
  На открытие лестницы пришло много киевлян
На открытие лестницы пришло много киевлян

В 2016 году во время реконструкции лестницы, ведущей от Пейзажной аллеи до ул. Воздвиженской, под слоем почвы обнаружили каменные ступени. Работы были приостановлены для получения заключения археологов относительно ценности находки. Те заявили, что найденные лестницы относятся к XVI в.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
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