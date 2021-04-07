Показали, каким будет публичное пространство вокруг кинотеатра "Лейпциг" в Киеве

В Киеве на Борщаговке рядом с обновленным кинотеатром "Лейпциг" создадут современное публичное пространство. Территорию на просп. Леся Курбаса очистят от стихийной торговли и приведут в порядок.

Визуализацию обновленной территории обнародовала пресс-служба Святошинской РГА.

Фото: Святошинская РГА

Отмечается, что состоялось очередное совещание по благоустройству территории.

"Обсудили состояние реализации концепции развития территории возле кинотеатра "Лейпциг", а именно, рассмотрели схему расположения торговых заведений на указанной территории. Уже получено разрешение для дальнейшего проектирования территории, дальше будет изготовлен соответствующий технический проект", - говорится в сообщении.

Технический проект планируют подготовить и рассмотреть после майских праздников.

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О создании публичного пространства вокруг кинотеатра "Лейпциг" в феврале этого года сообщил первый заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. Для этого планируют ликвидировать МАФы, сделать капитальный ремонт парка "Интернациональный" и восстановить площадь.