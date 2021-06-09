 
Ексклюзивы
1/5
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 63
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 135
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 477
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 288
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 540
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 468
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 765
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 90
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
16
4
3
4
5
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
Незаметные &quot;пассажиры&quot;: ученые рассказали о бактериях киевского метро
Незаметные "пассажиры": ученые рассказали о бактериях киевского метро
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
При загадочных обстоятельствах исчез 21-летний военный
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина расправился с односельчанами из-за лая собаки
Мужчина облил бензином жену и поджег
Мужчина облил бензином жену и поджег
Видео
Все видео
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
На Печерске владелец Lexus всадила нож в водителя эвакуатора
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Машина на скорости врезалась в автобус с людьми: кадры столкновения
Женщина ползла через оживленную дорогу в Киеве: курьезное видео
Женщина ползла через оживленную дорогу в Киеве: курьезное видео
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 135
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 477
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 495
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 108
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
среда, 09 июня 2021 19:15

Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия
16

  Комментировать

С 31 мая по 6 июня 2021 года коммунальщики демонтировали 517 незаконно размещенных сооружений на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Все демонтажи проводятся специалистами Киевблагоустройство и некоторыми владельцами, которые отреагировали на требование предписаний от инспекторов и самостоятельно убрали свои незаконные конструкции", - говорится в сообщении.

Среди демонтированного - 131 временное сооружение в подземных переходах, 160 сезонных и 226 других элементов.

"С начала года в столице очищено от незаконных временных сооружений 28 подземных переходов. В общем освобождены почти 3,4 тыс. кв. м. Подземные переходы теперь свободны для безопасного и беспрепятственного передвижения", - уточнили коммунальщики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят улицы без нее - видео

Перед демонтажем инспекторы благоустройства всегда вносят предписание владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы. И только при отсутствии таких документов КП "Киевблагоустройство" проводит демонтаж.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Персонаж мультика салютовал Гитлеру

Школьник нашел золотой клад

Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах

Кремль начал военную операцию в Балтии

Искусственные зубы начали клеить на присоски

"Нет ли у вас рюмки водки" - как познакомились Шевченко и Кулиш

На экраны вышел самый известный фильм о динозаврах

Разделили Черноморский флот

Шевченко отправили на военную службу

На воду спущена подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами

Самое читаемое
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4986
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
Самая популярная блогер Украины поделилась кадрами с домашних родов
10
 Просмотров: 4932
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 4770
Блогерша назвала воинов ВСУ &quot;бухими тварями&quot;
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
 16 Просмотров: 3456
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3168
Новости Киева
В Киеве оборвался лифт, есть погибший
В Киеве оборвался лифт, есть погибший Просмотров: 441
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
 Просмотров: 387
Запустят новые электрички в Киев: какие и когда
Запустят новые электрички в Киев: какие и когда Просмотров: 198
Полиция проверила мост Метро
Полиция проверила мост Метро Просмотров: 189
На мост Метро съехались взрывотехники, движение парализовано
На мост Метро съехались взрывотехники, движение парализовано Просмотров: 432
Больше всего комментируют
16
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
10
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
5
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
4
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 6802
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть