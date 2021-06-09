Показали, как выглядят улицы Киева после зачистки МАФ-нашествия

С 31 мая по 6 июня 2021 года коммунальщики демонтировали 517 незаконно размещенных сооружений на улицах столицы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройство.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Все демонтажи проводятся специалистами Киевблагоустройство и некоторыми владельцами, которые отреагировали на требование предписаний от инспекторов и самостоятельно убрали свои незаконные конструкции", - говорится в сообщении.

Среди демонтированного - 131 временное сооружение в подземных переходах, 160 сезонных и 226 других элементов.

"С начала года в столице очищено от незаконных временных сооружений 28 подземных переходов. В общем освобождены почти 3,4 тыс. кв. м. Подземные переходы теперь свободны для безопасного и беспрепятственного передвижения", - уточнили коммунальщики.

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Перед демонтажем инспекторы благоустройства всегда вносят предписание владельцам временных сооружений с требованием предоставить разрешительные документы. И только при отсутствии таких документов КП "Киевблагоустройство" проводит демонтаж.