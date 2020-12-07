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понедельник, 07 декабря 2020 17:23

Показали, как выглядит новогодняя игрушка за 1,5 тыс.

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Показали, как выглядит новогодняя игрушка за 1,5 тыс.
В Киеве заработала уникальная выставка новогодних игрушек. Фото: скриншот с видео

В Киеве стартовала ежегодная выставка новогодних игрушек. На ней собрали более чем 500 елочных украшений от 40 мастеров со всей Украины, которые работают в разных техниках.

Можно увидеть стеклянные, ватные, вязаные и даже сладкие украшения. Все они созданы руками, говорится в сюжете ТСН.

В тренде сейчас ватные игрушки, выполнены по старинной технологии. Их покупают на подарок и делают семейной реликвией. Стоимость таких игрушек доходит 1,5 тыс. грн. Все зависит от количества элементов на ней.

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"Эти игрушки начали делать 4 года назад. Мы захотели воплотить в реальность воспоминания мамы о ватных игрушках, висевших на елке у прабабушки", - рассказала мастерица Мария Гудзенко.

За время работы выставки ее посетили несколько сотен человек. Продлится она до 28 декабря в Центре украинской культуры и искусства на ул. Хорива, 19-В.

В столице возле станции метро Дорогожичи открыли первый рынок по продаже новогодних елок. Он полностью официальный - деревья имеют специальные чипы, а продавцы - необходимую документацию.

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07
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