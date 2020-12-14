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понедельник, 14 декабря 2020 15:56

Показали, как выглядит еще не открытый пункт ІKEA в Киеве

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Шведская сеть ИKEA в августе 2020 года анонсировала открытие 3-го пункта выдачи товаров в ТРЦ Lavina Mall на ул. Берковецкой столицы.

Пункт выдачи площадью 635 кв. м еще не работает, но уже обустроен, пишет The Village.

Автор: the-village.com.ua
  Так выглядит 3-й пункт выдачи товаров компании IKEA в Киеве
Так выглядит 3-й пункт выдачи товаров компании IKEA в Киеве

В Киеве работают 2 пункта выдачи товаров IKEA. 1 - на Позняках в "Aшан Рив Гош", 2-й - на Теремках в МETRO Cash&Carry.

Автор: the-village.com.ua
  Пункт выдачи готовят к открытию
Пункт выдачи готовят к открытию

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3-й пункт выдачи товаров планировали открыть еще в сентябре 2020 года. В декабре 2020-го или в начале 2021-го ИКЕА анонсировала открытие 1-го магазина в Киеве. Его обустроят в ТРЦ Blockbuster Mall на просп. Степана Бандеры. Он будет работать в формате city store.

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