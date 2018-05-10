Показали, как в центре Киева из провала достали автомобиль

Фото: dtp.kiev.ua

В сети появилось видео, как в центре столицы из провала достали автомобиль марки Mini Cooper. Инцидент случился на ул. Пушкинской.

На видео видно, что для этого привлекли бригаду спасателей с автокраном, сообщили dtp.kiev.ua.

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Автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы, который подмыл грунт под тротуаром. Пострадавших нет.

Показали, как в столице обустраивают "парковочные карманы". Парковочные "карманы" обустроят только в местах, где это позволяет ширина тротуара - между деревьями и в так называемых "мертвых зонах" тротуарной части