Показали, как сияют мосты Киева с новой подсветкой

В Киеве 4 путепровода получили декоративную подсветку. Речь идет о двух мостах на пересечении с просп. Степана Бандеры и еще 2 - на пересечении с Оболонским просп.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Фото: Александр Густелев

"Полноцветная система из более чем 500 Led-светильников, установленных на пролетных строениях и опорах. Вся система подключена к автоматизированной системы управления наружным освещением столицы", - говорится в сообщении.

Капитальный ремонт этих мостов завершили осенью. Обустроили монолитную плиту автопроезда, установили новое покрытие, гидроизоляцию.

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Обновленный мост через Русановский пролив в Киеве получил новое декоративное освещение.