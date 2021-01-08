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суббота, 09 января 2021 19:15

Показали, как будет выглядеть мемориал погибшему в Иране экипажу МАУ

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В среду, 6 января, утвердили проект мемориала погибшему в Иране экипажа МАУ. Мемориал разместят в парке "Вербовий гай" на Днепровской набережной Киева.

Об этом в Facebook сообщило коммунальное предприятие СЗН Днепровского района.

Автор: КП по СЗН Днепровского района
  Проект мемориала, который посвящен жертвам авиакатастрофы самолета МАУ над Тигераном
Проект мемориала, который посвящен жертвам авиакатастрофы самолета МАУ над Тигераном

Всего на конкурс проектов мемориала подали 11 работ. Победил проект, состоящий из нескольких элементов, которые будут сочетаться в силуэт самолета.

Металлический мост со стеклянной оградой своей форме будет повторять крыло самолета. Второе крыло будет скрыто под землей. Главным элементом мемориала является киль - хвостовая часть самолета, направленная вверх, с номером рейса. Он станет основным местом, где люди смогут почтить память погибших, пишет Big Kyiv.

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Кроме того, в парке появятся 9 металлических щитов, символизирующих погибших членов экипажа.

К концу 2021 года проект планируют реализовать. Работы начнутся весной.

В пятницу, 8 января, в годовщину катастрофы рейса МАУ "Тегеран-Киев", заложили символический камень на месте установки мемориала в Киеве.

После вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет МАУ сбили 2-мя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Официальный Тегеран 3 дня отрицал ракетный удар, но в итоге заявил о "человеческой ошибке", которая привела к трагедии.

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