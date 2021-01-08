Показали, как будет выглядеть мемориал погибшему в Иране экипажу МАУ

В среду, 6 января, утвердили проект мемориала погибшему в Иране экипажа МАУ. Мемориал разместят в парке "Вербовий гай" на Днепровской набережной Киева.

Об этом в Facebook сообщило коммунальное предприятие СЗН Днепровского района.

Автор: КП по СЗН Днепровского района Проект мемориала, который посвящен жертвам авиакатастрофы самолета МАУ над Тигераном

Всего на конкурс проектов мемориала подали 11 работ. Победил проект, состоящий из нескольких элементов, которые будут сочетаться в силуэт самолета.

Металлический мост со стеклянной оградой своей форме будет повторять крыло самолета. Второе крыло будет скрыто под землей. Главным элементом мемориала является киль - хвостовая часть самолета, направленная вверх, с номером рейса. Он станет основным местом, где люди смогут почтить память погибших, пишет Big Kyiv.

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Кроме того, в парке появятся 9 металлических щитов, символизирующих погибших членов экипажа.

К концу 2021 года проект планируют реализовать. Работы начнутся весной.

В пятницу, 8 января, в годовщину катастрофы рейса МАУ "Тегеран-Киев", заложили символический камень на месте установки мемориала в Киеве. После вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет МАУ сбили 2-мя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Официальный Тегеран 3 дня отрицал ракетный удар, но в итоге заявил о "человеческой ошибке", которая привела к трагедии.