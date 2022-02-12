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суббота, 12 февраля 2022 14:20

Поймали за взятку: в Киеве задержан начальник отдела полиции
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В Киеве задержан начальник отдела полиции за поборы со стихийных торговцев.

Он был начальником отдела превенции Святошинского управления полиции, сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, мужчина брал деньги с предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания на территории Святошинского района.

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Люди каждый месяц должны были передавать полицейскому от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн.

Его задержали после получения очередной взятки.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото с места задержания
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото с места задержания
Фото с места задержания

Судью Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка приговорили к двум годам лишения свободы за взятки.

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