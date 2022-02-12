Поймали за поборы: в Киеве задержан начальник отдела полиции

В Киеве задержан начальник отдела полиции за поборы со стихийных торговцев.
Он был начальником отдела превенции Святошинского управления полиции, сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, мужчина брал деньги с предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания на территории Святошинского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутата-взяточника Трубицина и двух его подельников арестовали
Люди каждый месяц должны были передавать полицейскому от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн.
Его задержали после получения очередной дани.
В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Судью Ковельского горрайонного суда Волынской области Олега Василюка приговорили к двум годам лишения свободы за взятки.
Комментарии