Поймали за поборы: в Киеве задержан начальник отдела полиции

В Киеве задержан начальник отдела полиции за поборы со стихийных торговцев.

Он был начальником отдела превенции Святошинского управления полиции, сообщает пресс-служба киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, мужчина брал деньги с предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания на территории Святошинского района.

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Люди каждый месяц должны были передавать полицейскому от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн.

Его задержали после получения очередной дани.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото: Киевская городская прокуратура

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